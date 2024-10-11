İHA

Tüm Türkiye'nin gündemi domuz eti, tek tırnaklı eti ve kanatlı hayvan eti ile karıştırılarak vatandaşlara satılan hileli besinler oldu.

Uygun fiyatlı olduğu için vatandaşlar tarafından çokça tercih edilen birçok üründe hile yapıldığının ortaya çıkmasıyla vatandaş, hem mutfak konusunda hem de maddi konuda zorlanır hale geldi.

Hal böyle iken 40 yıldır kasaplık yapan Bekir Özçelik, hilesiz etin nasıl seçileceğini anlattı.

"GERÇEK KIYMA DÖŞTEN OLUR"

Kasap Bekir Özçelik, "Etin rengi ne mat ne siyah, pembeyi andıracak şekilde, bir de döş dediğimiz gerçek kıyma döşten olur. Döş hayvanın kaburgasıdır, o kaburgayı çoğu mesela firmalar, isim telaffuzda etmiyorum, çoğu büyük marketler, döş tabir ettiğimiz etin içine ne kadar kırıntı, işte elinin altında ne kadar çöpe gidilecek, insanın giyemeyeceği malzemeleri doldurup satan firmalarla da biz karşı karşıya geldik. Tabii bunların yaptığı sıkıntı bize de yansıyor.

"KEMİKLİ DANA ETİNİN FİYATI 345 TL"

Markette kıyma 350 lira, 330 lira, 300 lira gibi rakamlar telaffuz edip, ya bugün bir karkas et, karkas dediğimiz bir dana dört parçadan mütevellit, kemikli olarak karkas tabiri veririz karkastır adı. Kemikli dana bugün borsanın açıkladığı rakam, 345 lirayla 360 lira arası bir dana etinin kemikli fiyatı.

Ben de müşterime diyorum ki, siz oraya bir sorun bakalım, senin aldığın bu et kıyma nasıl bir kıyma, ben mesela döşümü açıp gösterebiliyorum ben döşümü açtığım zaman bir bütün olarak çıkması lazım, ama o market açmıyor döşünü." dedi.

"ETİ KASAPTAN ALIN"

Kasap Özçelik, "Eskiden mahalle arasında küçük küçük kasaplar vardı, yani doğru düzgün dolap bile yoktu. Şimdi bizim her şeyimiz şeffaf, ortada, ve hijyenik olarak, eskiden de öyleydi, şimdi marketlerde öyle bir olay yok, market bir vuruyor, yığıyor eti, halk tanımıyor.

Baksana ne kadar çok et, bayağı et satıyor, ama ne eti aldığını bilmiyor, sığır mı, malak eti mi, domuz eti mi, at eti mi, dana eti mi, beygir eti mi, bunu bilmiyor halk. İnsanlara ben şunu söylüyorum, eti kasaptan alsınlar." dedi.