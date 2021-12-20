Kassandra'nın 2022 Türkiye kehanetleri: Dolar, seçim, deprem...

Gizemli kimliğiyle merak konusu olan Kassandra'nın 2022 yılı kehanetleri duyanları ürküttü. Peki 2022 yılında bizi neler bekliyor? İşte Kassandra'nın Türkiye kehanetleri...

Baba Vanga ve Nostradamus kadar ünlü olan, tarihin en popüler kahinleri arasında kabul edilen Kassandra, 2022 yılı içinde kehanetlerde bulundu.

Daha önce yaptığı pek çok tahmini tutan Kassandra, 2022 yılına dair kehanetleriyle herkesi korkuttu.

Son dönemde astrolojik öngörüleriyle ilgi gören ünlü kahinin 2021 yılına ilişkin birçok kehaneti gerçekleşmişti.

Kimliğini gizlemeyi tercih eden Kassandra hakkında kayda değer bilgi bulunmadığını belirtelim. Doğum yeri, tarihi ve gerçek varlığına ilişkin herhangi bir kanıt mevcut değil.

KASSANDRA TÜRKİYE KEHANETLERİ 2022

Kassandra, 24 Haziran 2021 tarihinde Türkiye'de orman yangınlarının çıkacağını ve ABD'de 8.2'lik deprem gerçekleşeceğini söylemişti.

Bazı depremlerin paniğe neden olacağından söz eden kahin, 2022 yılının doğal afetlerle geçeceğini belirtti.

SU KRİZİ YAKLAŞMAKTA

Deprem ve orman yangınlarının 2022 yılında artacağından söz eden Kassandra, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin susuzluk sorunuyla boğuşacağını belirtti.

Kehanetini desteklemek için Kassandra, "Gökyüzünde bir bomba patlayacak ve bu kuvvetli yağışlara neden olacak. Bu bölgelerde sel felaketi sinyalleri görüyorum" dedi.

Bir başka kahin Baba Vanga da, 2022 yılında Türkiye'nin su kriziyle karşı karşıya kalacağını tahmin etmişti.

DEPREM VE HASTALIKLARIN YILI

Büyük boyutta depremlerin Türkiye'de meydan gelebileceğini söz eden Kassandra, insanlığın depremle mücadeleye başlayacağını dile getirdi.

Deprem korkusunun insanları esir alacağından söz eden Kassandra, "İlerleyen yıllarda koronavirüs benzeri salgın hastalıklar yeni türleriyle karşımıza çıkacak" diye konuştu.

ÜLKELER ARASI GERGİNLİKLER

Uluslararası anlamda gerilimin artacağından bahseden Kassandra, sıcak bir savaş ihtimalinden uzak durdu.

Yeni bir dünya savaşının yakın gelecekte var olmadığından bahseden ünlü astrolog, ülkelerin birbirine göz dağı vereceğini vurguladı.

DOLAR KEHANETİ

Kehanetleri bir bir tutan Kassandra Türkiye ekonomisinin geleceğine detaylı baktı.

Dualarını edip istihareye yattığını belirten Kassandra "Kabuslarla dolu rüyalar gördüm. Onlardan sonra elinde balya balya dolar olan bir çocuk ile bir kadının Ağrı Dağı'na doğru çıkışına tanık oldum." dedi.

Kassandra "Hem kadına hem de çocuğa sesimi duyurmak için çırpındım durdum. Ama ne yaptıysam başarılı olmadım." ifadelerini kullandı.

Kassandra "Dağın tepesinde yorulup ve yavaşlarlarsa onlara yetişebilirim diye düşündüm. Ama zirvenin yukarısına bile hız kesmeden tırmandılar" dedi.

Bu olayın doların önlenemez yükselişini sürdüreceğine yoran Kassandra "Daha önceki yazılarımda da size doların artacağını her fırsatta açıkladım. Keşke yanılsaydım ve dolar TL karşısında değer kaybetseydi" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM

Bu sene içinde küresinde seçim gördüğünü de belirten Kassandra'dan dikkat çeken tahmin geldi.

Kassandra "Kuyrukta elinde mühür olan insanları gördüm. Bunu seçim olarak değerlendirdim. Bu seçim yaz aylarında olabilir. Çünkü kuyruktaki insanların üzerinde mont yoktu" açıklamasını yaptı.