Haberler



Yaşam



Kastamonu'da çocuklar kendi parklarını yaptı

Kastamonu'da çocuklar kendi parklarını yaptı Cide ilçesinde evlerine yakın bir bölgede oyun parkı bulunmayan çocuklar, topladıkları atık malzeme ve ahşaplarla kendi parkını kurdu. Yaptıkları tahterevalli, kayak, oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, kendileri için park yapılmasını istedi.