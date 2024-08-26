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Kastamonu'da küçük çocuklar atık malzemelerle kendilerine park yaptı

Kastamonu'da küçük çocuklar atık malzemelerle kendilerine park yaptı Cide ilçesinde parkları olmayan mahallenin çocukları el ele vererek, atık malzeme ve ahşaplarla kendilerine park yaptı. Kendi imkanlarıyla tahterevalli, kayak ve oyun parkuru yapan çocuklar, yetkililere seslenerek mahallelerine park yapılmasını istedi.