Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan küçük çocuklar, evlerine yakın bir alanda park bulunmaması sebebiyle el ele verdi.
Kendi parklarını yapmaya başlayan çocuklar çevreden ahşap, atık lastik ve benzeri malzemeler toplayarak tahterevalli, kayak ve oyun parkurları, oturaklar yaptı.
KENDİ ELLERİYLE YAPTIKLARI PARKTA OYNUYORLAR
Yaz tatillerini oyunlar oynayarak geçirmek isteyen çocuklar, kendi imkanları ile boş araziye kurdukları parkta doyasıya eğleniyor.
Cide ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan evlerine yakın olan bir park bulunmadığını belirten çocuklar, yetkililerden destek istedi.
EVLERİNİN YAKININA PARK İSTEDİLER
Evlerine yakın bir alana park yapılmasını isteyen çocuklar, eğlenebilecek tahterevalli, salıncak, çardak, salıncak yapılmasını talep etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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