Kastamonu'da mağarayı gezerken kaybolan turist bulunamadı Dünyanın en büyük mağaraları arasındaki Kastamonu Ilgarini Mağarası'nı gezmeye gelen kafileden biri olan Hüseyin Alıcı, 4 gündür sırra kadem bastı.

İHA

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile Dünya’nın büyük mağaraları arasında yer alan Ilgarini Mağarası'nı görmek için 30 Nisan tarihinde İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen turist kafilesindeki 1 kişi kayboldu.

Genç Roma ve Bizans dönemine ait şapel, mezar, sarnıçların ve köy kırıntılarının bulunduğu mağarayı görmek için geldiği milli parkta yürüyüş sırasında kaybolan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı'ya ulaşamayan kafiledekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bir süre sonra tuvaletini yapmak için tur aracının şoföründen de ayrılarak güzergahtan çıktığı iddia edilen Hüseyin Alıcı’nın bulunması için çalışma başlatıldı.

4 gündür aranıyor

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ‘Garip’ isimli kayıp arama köpeği, komando timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından başlatılan drone destekli arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de devam etti.

Gece saatlerinde de devam eden arama kurtarma çalışmalarında Hüseyin Alıcı’ya ait herhangi bir ize rastlanılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, İstanbul’dan Pınarbaşı ilçesine gelerek yürüyüş yapan kafile arasında, gruptan ayrılmalar sebebiyle tartışma yaşandığı ileri sürüldü. Bu sebeple Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde kafilede yer alan vatandaşların ifadelerine başvuruldu.

"Yaprak,ot yiyerek hayatta kalabilir"

Bölgede rehber olarak görev yapan Ali Subaşı, kaybolan vatandaşın hava sıcaklıklarının iyi olması sayesinde hayatta kalabileceğini belirterek, şunları söyledi: