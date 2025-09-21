Kastamonu'da üniversite mezunu çift, köyde çiftçiliği seçti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Afşar köyünde yaşayan 28 yaşındaki Yusuf Koca, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Turizm ve Rehberlik ile Kastamonu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Teknikerliği bölümlerinden mezun oldu.

Yaklaşık 4 ay önce Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu 21 yaşındaki Elifnur ile evlenen Koca, köyde yaşamaya karar verdi. Çift, birlikte traktör sürüyor, tarlada ekim yapıyor ve üretimle uğraşıyor.

"ÇİFTÇİLİK YAPMAM YADIRGANDI"

Üniversite eğitiminden sonra köyüne dönüp çiftçilik yapmaya başlayan Yusuf Koca, çevresinden eleştiriler aldığını söyledi. “Çiftçiye kız vermezler, çiftçi evlenemez, git memur ol, asgari ücretle fabrikada çalış” gibi düşüncelerin yaygın olduğunu belirten Koca, bu zihniyeti kırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

DÜĞÜN KONVOYU TRAKTÖRLERLE

Eşiyle birçok ortak noktaları bulunduğunu vurgulayan Koca, “İkimiz de turizm fakültesi mezunuyuz, çiftçi ailelerden geliyoruz ve çiftçiliğe ilgimiz var. Düğün konvoyumuzu bile traktörlerden yaptık. Amacımız, çiftçiliğin bir meslek olduğunu ve çiftçilerin de mutlu bir yuva kurabileceğini göstermekti.” dedi.

"BİZİM İÇİN HER GÜN PİKNİK"

Çift, tarlada birlikte çalışıyor; yonca ekiyor, saman balyası yapıyor. Yusuf Koca, günlük yaşamlarını şu sözlerle anlattı:

İnsanlar tatilde pikniğe gidiyor, biz her gün piknik yapıyoruz. Çantamızı hazırlayıp traktörün arkasına koyuyoruz ve öğle yemeğimizi tarlada yiyoruz. Günün tamamında beraberiz.

"ÇİFTÇİLİK BİLİMLE YAPILMALI"

Çiftçiliği bilimsel yöntemlerle sürdürmek istediklerini vurgulayan Koca, toprağın ihtiyaçları ve iklim koşullarını dikkate alarak çalıştıklarını söyledi:

"Çiftçilik değerli bir meslek. Bunu bilim ve teknolojiyle yapmak gerekiyor. Gençlerin çiftçiliğe yönelmesi lazım. Evlenmek de motivasyonu artırıyor."

TARLADA ROMANTİK JEST

Koca, tarlada yalnızca çalışmadıklarını, aynı zamanda keyifli anlar da yaşadıklarını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde balyalarla eşimin adını ve kalp şekli yaptım. Eşim bunu drone görüntüsünde görünce çok mutlu oldu, yorgunluğu bir anda geçti.” ifadelerini kullandı.

KÖYDE TURİZM HAYALİ

Çift, çiftçilikte belirli bir noktaya geldikten sonra köylerinde turizm projeleri yapmayı da hedefliyor.

"BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM"

Elifnur Koca ise Şanlıurfalı olduğunu, evlendikten sonra eşiyle birlikte çiftçiliğe başladığını söyledi. Başlarda çevresinden eleştiriler aldığını belirten Koca, “Okudun, tekrar köye döndün dediler ama ben mutluyum. Bu işi severek yapıyorum. Artık çevreden olumlu tepkiler almaya başladık.” dedi.

TRAKTÖRÜ EVLENDİKTEN SONRA ÖĞRENDİ

Traktör kullanmayı evlilikten sonra öğrendiğini anlatan Elifnur Koca, “İş yorucu ama sırayla yapıyoruz. Kim yorulursa diğeri traktöre biniyor.” diye konuştu.