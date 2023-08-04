Kavurucu sıcaklık devam ediyor! Yurt geleni 30'un üzerinde.... Yurt genelinde Eyyam-ı bahur sıcakları etkisini göstermeye devam ediyor. Termometreler 20 ilde ise 40 derecenin üzerini gördü. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 39.4 ile Eyüp'te ölçülürken, Ankara'da ise en yüksek sıcaklık 38,8 derece ile Nallıhan'da kaydedildi.

İHA

Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar devam ediyor...

Eyyam-ı bahur sıcakları tüm yurtta etkisini göstermeye devam ederken, termometreler ise 20 ilde 40 derecenin üzerine çıktı.

En yüksek sıcaklık Şırnak Cizre'de 45,3 olarak ölçülürken, bunalan vatandaşlar dondurma ve soğuk su ile serinlemeye çalıştı.

30'u aşan ve 40'a yaklaşan sıcaklığı ile rekor kıran İstanbul'da ise vatandaşlar, gölgelik alanlara akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmini haritalarına göre, sıcak havanın artarak devam edeceği gözlemlendi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28