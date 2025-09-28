Kayseri’de çifte düğün: Kardeşler birbirine bacanak ve elti oldu

Kayseri’de ilginç bir düğün organizasyonu dikkat çekti. Bir ağabey ve erkek kardeşi, abla ve kız kardeşiyle aynı gün evlenerek hem aile hem de yakın çevreyi şaşırttı.

Düğün salonunda gerçekleştirilen çifte düğünde ağabey ve kardeşi birbirine bacanak olurken, abla ve kız kardeşi de elti oldu. İki aileden çıkan 2 çift, gelinler ve damatlarla birlikte doyasıya eğlendi.

"ARTIK BACANAĞIMLA DEVAM EDECEĞİM"

Ağabeyiyle yoluna bacanak olarak devam edeceğini söyleyen Murat Örer, duygularını şöyle paylaştı:

Mutluyum ve huzurluyum. İçimde ayrı bir heyecan ve sevinç var. Eşimle iş ortamında karşılaştık. Kendi aramızda tanışma oldu. Ağabeyim bu zamana kadar can yoldaşım oldu. Artık bacanağımla devam edeceğim. Bu yaşadığımız çok ayrı bir duygu. Başka çiftlere de nasip olur inşallah.

"KARDEŞİM ARTIK ELTİM"

Murat Örer’in eşi Aşkın Örer de mutluluğunu dile getirerek, eşiyle evlendiği için memnuniyetini ve kardeşinin artık eltisi olacağını belirtti.

"BACANAKLIĞI KİMSEYE KAPTIRMAM"

Ağabey Uğur Örer ise kardeşine zaman zaman “bacanak” diye hitap edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

Çok mutluyum. Eşimle kardeşim Murat’ın eşiyle aile tanışmasında tanıştık. Baktım kendisi çok güzel ve efendi, ben de baktım ve ‘bacanaklığı kimseye kaptırmayalım’ dedim. Hem bacanak hem kardeş olalım. Mutluyum, bacanaklığı da kardeşliği de kimseye kaptırmadım. Aşkı da kimseye kaptırmadım. Kardeşime yerine göre hitap edeceğim. Beni çok sinirlendirirse bacanağım olur, borç para verirse de kardeşim olur.

Uğur Örer’in eşi Gözdenur Örer ise çifte düğünle mutluluklarını ifade ederek, “Ablamla artık elti oluyoruz. Ablam her zaman ablamdır. Başımın tacıdır. Onu çok seviyorum” dedi.