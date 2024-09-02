Kayseri’de defineciler boşaltılan tarihi ilkokulu harabeye çevirdi 2011 yılında afet bölgesi ilan edilip boşaltılan Başköy Mahallesi’nde bulunan, Rumlar tarafından karakol olarak inşa edilen 2 asırlık tarihi ilkokul ve birçok yapı definecilerin hedefi oldu.

DHA

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Başköy Mahallesi, 2011 yılında bir kaya parçasının düşmesi sonucu bölge afet bölgesi ilan edilerek boşaltıldı.

Mahalle, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki yeni yerine taşındı.

Mahallenin boşaltılmasını fırsat bilen defineciler de harekete geçti.

TARİHİ İLKOKUL BİNASI

1800’lü yıllarda mahallede karakol olarak kullanılmak üzere Rumlar tarafından bir bina inşa edildi.

Karakol binası, 1913 yılına gelindiğinde ilkokula dönüştürüldü.

Tarihi ilkokul binası, günümüzde ise boşaltılan mahallede definecilerin uğrak noktası haline gelmiş durumda.

BİRÇOK YAPI TALAN EDİLDİ

Mahalledeki 230 yıllık tarihi ilkokul başta olmak üzere birçok ev ve tarihi yapı talan edildi.

Köylüler ve muhtar ise bu durumdan şikayetçi.

“2014 YILINDA TAŞIMALI SİSTEME GEÇİNCE KAPATILDI”

Mahallenin tarihinin çok eski olduğunu söyleyen Başköy Mahallesi’nin muhtarı Yusuf Tunçer, "Tarihi 230 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Fakat esas köyümüzün tarihi de Bizans dönemine dayandığı, Aziz George Kilisesi’nin de burada bulunması nedeniyle tarihi bir köy olarak geçmektedir. Okulumuz Rumlar zamanında karakol olarak kullanılmış tarihi bir binadır. Bunun gibi camimiz var. Rum evlerimiz var. Yani Kapadokya'nın doğu girişi olan tarihi bir köyümüz.

Karakol olarak yapıldı. Fakat 1913 yılında ilköğretim okulu olarak yapılmış. İleriki dönemlerde ilkokul, ortaokul olarak devam etmiş. 2014 yılında da okulumuz taşımalı sisteme geçtiğinden dolayı kapatılmıştır.

Kökeni Brezilya'ya dayanan bir rahibin bu bölgede yaşadığı anlatılır. Biz de o şekilde biliyoruz. Hatta burada kilisesi de var. Şu anda Turizm Bakanlığı oranın restorasyon çalışmaları üzerinde de duruyor." ifadelerine yer verdi.

“BURASI YOK OLMASIN”

Definecilerin mahalleye büyük zarar verdiğini ve kolluk güçlerinden yardım talep ettiklerini de belirten Tunçer, "Köyde kolluk güçleri de bizler de ara ara geliyoruz. Yabancı plakalı arabalar görüyoruz. Bunlar büyük bir ihtimalle geceleri köye giriş çıkışlarda arıza olduğundan bazı evlerde baktığımızda kazı yapıldığı tespit edildiğini görüyoruz.

2011'de kaya düşmesi sonucu boşaltılan bu tarihi köye kolluk güçlerimizin daha çok gelmesi veya kamera sistemi takılması veya bakanlıktan görevli tayin edilerek bu köyün tarihinin korunmasını istiyorum. Yoksa bu köyde büyük bir tarih yok oluyor. Evler yıkılacak hale getirilmiş. Tabanlar kazılmış.

Direklerin olduğu yerler oyulmuş. Bu köye biz de sahip çıkmazsak yetkililerimiz sahip çıkmazsa bu köy tahrip olacak. Talan ve yerle bir olacak. Köyümüze harap ettiler, bizler ne kadar denetleyici de olsak, gözetleyici de olsak yetişebildiğimiz yerde geliyoruz ama yetişemediğimiz yerde de başkaları geliyorlar. Köyümüzün tarihi evleri, binalarını, altlarını komple kazıp tahrip ediyorlar" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)