İHA
Kayseri'de kameralara yansıyan ilginç anlar...
Kent merkezinde bulunan bir parkta kaydedilen görüntüde, bilinenin aksine fare kedileri kovaladı.
KEDİLERİ KORKUTARAK KOVALADI
'Kedinin fare ile oynadığı gibi' deyiminin tersine döndüğü görüntülerde, iki kedinin ortasında kalan fare, kaçmak yerine üzerine gelen kedileri korkutarak kovalamaya çalışıyor.
İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ
Kedilerin kendisini yemek için yaptığı hamlelere üzerlerine atlayarak cevap veren farenin görüntüleri izleyenleri gülümsetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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