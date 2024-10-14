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İHA

Kayseri'de kameralara yansıyan ilginç anlar...

Kent merkezinde bulunan bir parkta kaydedilen görüntüde, bilinenin aksine fare kedileri kovaladı.

KEDİLERİ KORKUTARAK KOVALADI

'Kedinin fare ile oynadığı gibi' deyiminin tersine döndüğü görüntülerde, iki kedinin ortasında kalan fare, kaçmak yerine üzerine gelen kedileri korkutarak kovalamaya çalışıyor.

İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ

Kedilerin kendisini yemek için yaptığı hamlelere üzerlerine atlayarak cevap veren farenin görüntüleri izleyenleri gülümsetti.