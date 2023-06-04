Kayseri'de kafasını konserve kutusuna sıkışan kedinin imdadına itfaiye yetişti Olay, Kayseri'de yaşandı. Oyuncu kedi, kendisine oyuncak olarak yaş kedi maması satılan konserveyi seçti. Ancak kedi, kutuya kafasını sıkıştırarak zor anlar yaşadı.

AA

Kedi, acıkınca mamanın bulunduğu teneke kutuya kafasını soktu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde bir vatandaş, kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kayseri'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

İtfaiye ekipleri kurtardı

Ekipler kediyi kurtarmak için canını acıtmamaya ve bir kazaya neden olmamak adına titizlikle çalışma yürüttü. Kafası konserve kutusuna sıkışan sahipsiz kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye kutuyu keserek çıkarttı.

Kedi, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Çöpler çevreye bırakılmamalı

Doğaya sorumsuzca atılan konserve kutuları ve cam atıkları hayvanlar için zaman zaman böyle tehlike oluşturabiliyor.