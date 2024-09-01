Kayseri'de klasik otomobil buluşması gerçekleştirildi Bu yıl Kayseri'de 6'ncısı gerçekleştirilen etkinlikte 150 klasik otomobili görmek ve düzenlenen şehir turuna katılmak için binlerce klasik araç meraklısı buluştu.

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AA

Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otomobil tutkunları Kayseri'de düzenlenen programda bir araya geldi.

Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nce organize edilen etkinliğe yaklaşık 150 araç katıldı.

Dedeman Parkı'nda düzenlenen "Klasik Otomobil Buluşması"nda genç-yaşlı binlerce ziyaretçi bir araya geldi.

YOĞUN İLGİ, HER YIL KATLANARAK ARTIYOR

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen programa yoğun katılım oldu. Yetkililer etkinliğe olan ilginin her yıl giderek arttığını belirtti.

HULUSİ AKAR ETKİNLİĞE KATILDI

AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı da klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren bu etkinliğin devamını diledi.

ŞEHİR TURU DÜZENLENDİ

Konuşmaların ardından klasik araçlarla, şehir turu düzenlendi.

İki gündür süren etkinlik, klasik otomobil sergisi ile sona erecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)