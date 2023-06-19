Kayseri'de kurban pazarlıkları başladı Kayseri'de kurban bayramına sayılı günler kala, kurban pazarları dolmaya başladı. Kurbanlıklarını almaya gelen vatandaşlar ve kurban satıcıları arasında da kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor. Yapılan pazarlıklar renkli görüntülere de sahne oluyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, Türkiye'de hazırlıklar da başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'nı hazırlıklarını yaparken, bir yandan ise kurbanlıkları almak için hayvan pazarlarına koşuyor. Kayseri’de de Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarları dolmaya başlarken, kurbanlıklarını almaya gelen vatandaşlar ile hayvan sahipleri arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Kıran kırana pazarlıklar Besiciler küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını pazara getirirken, kurbanlarını almak isteyen vatandaşlar da pazarı gezerek, bütçelerine uygun hayvan arıyor. Pazarda, vatandaşlarla besiciler arasındaki sıkı pazarlıklarda kıran kırana geçiyor. Besici Binali Barbaros, geçen seneye göre bu sene hayvan satışlarını az olduğunu söyleyerek, et parasına kurban sattıklarını dile getirdi. "Fiyatlar uçuk..." Kurbanlık hayvanını almak için Pazar gelen Ali Koça, “2 tane kurban alacağız. Pazar yeni kuruluyor. Besicilerde yeni geldikleri için fiyatları uçuk söylüyorlar.İşimize gelirse hayvanımızı alacağız” ifadelerini kullandı.