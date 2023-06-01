Kazım Metehan Ayasbeyoğlu: KMK Sanat ile depremzedelerin yanındayız KMK Sanat Genel Sanat Yönetmeni Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, depremzedelere psikolojik destekte bulunmak ve moral sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi: “KMK Sanat’ın etkinliklerini ücretsiz olarak izleyebiliyorlar.”

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6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımın ardından tüm Türkiye afetzedeler için seferber oldu. Sanat dünyası depremin yaralarını sanatla sarmaya çalışıyor. Özel projelerden elde edilen gelirler deprem bölgesine aktarılırken, depremzedeler için de afet psikolojisinden bir an olsun uzaklaşmalarını sağlayacak projeler hayata geçiriliyor. Deprem bölgesindeki vatandaşların iyi hissetmelerini sağlayacak projelerden birini de KMK Sanat (Kazım Karabekir Kültür Merkezi) hayata geçirdi.

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Erenköy’de, Kazım Karabekir Paşa Sokak’ta yer alan KMK Sanat’ın genel sanat yönetmeni, başarılı oyuncu Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, 6 Şubat’ın hemen ardından bölgedekiler için maddi yardımlarda bulunarak depremzedelere yardım elini uzatmıştı. Ayasbeyoğlu, KMK Sanat’ın kapılarını da deprem bölgesinden İstanbul’a gelen afetzedelere açtı. Ayasbeyoğlu, “Depremzede vatandaşlarımızı KMK Sanat’ta misafirimiz olarak ağırlıyoruz. Konserlerimizi ve diğer etkinliklerimizi ücretsiz olarak izleyebiliyorlar” dedi.

SANAT İYİLEŞTİRİR

Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen gerçekten büyük bir afet yaşadık. Bugüne kadar maddi olarak elimizden gelen yardımı yaptık. Bundan sonra bize düşen, depremzede vatandaşlarımıza moral vermek, psikolojik olarak iyi hissetmelerini sağlamak ve onları yaşadıkları stresten uzaklaştırmak. Her zaman söylerim; sanat iyileştirir. Biz de sanatın her alanına dokunduğumuz KMK Sanat’ta depremzedeleri misafir ediyor, bir nevi ‘sanat terapisi’ ile iyi hissetmelerine yardımcı oluyoruz” diye konuştu.