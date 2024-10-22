Kediler kelimeleri görüntülerle bağdaştırabiliyor

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Japonya'daki Azabu Üniversitesi'nden araştırmacılar, kedilerle ilgili ilginç detayları ortaya koydu.

Araştırmacılar, kedilerin rastgele kelimelerle görüntüleri bağdaştırıp bağdaştıramayacağını anlamak için 31 kediyle çalışma yaptı.

Deneyde, kedilere bebeklerin dil gelişimi çalışmalarında kullanılan bir test uygulandı.

KEDİLERİN TEPKİSİ İNCELENDİ

Kedilere "keraru" ve "parumo" gibi anlamsız iki kelime ile ilişkilendirilmiş kısa animasyonlar gösterildi. Bu sırada mekanik bir ses, kelimeleri söylerken onlarla ilişkilendirilmiş güneş veya bulut görüntüleri ekranda belirdi.

Bir süre ara verildikten sonra kediler yeniden ekrana getirildi. Ancak bu kez kelimeler ile eşleştirilen görüntüler yer değiştirilmişti. Bilim insanları, kedilerin tepkilerini dikkatle inceledi ve kedilerin ekrana ilk seferden daha uzun süre baktığını, gözbebeklerinin genişlediğini kaydetti.

KISA SÜREDE BAĞLANTI KURDULAR

Araştırmacılara göre, kedilerin bu davranışları, ödül veya eğitim olmaksızın duydukları kelimelerle görüntüler arasında bağlantı kurduklarını gösteriyor. Üstelik bu bağlantının bebeklerden daha hızlı kurulduğu vurgulanıyor.

Araştırmacılar, kedilerin kısa bir süre maruz kaldıkları resim-kelime eşleştirmesini başarmalarının kayda değer olduğunu belirtiyor. Ancak bu bulgular, kedilerin eşyaların adını bildiği anlamına gelse de, bu bağlantıların uzun süreli olup olmadığını veya daha fazla kelime sunulduğunda nasıl tepki vereceklerini anlamak için daha fazla araştırma gerektiğini ifade ediyorlar.