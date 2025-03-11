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AA & Ensonhaber

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırlarındaki Sadak Baraj Gölü, dondurucu soğuklara rağmen macera arayan balıkçıları ağırlamaya devam ediyor. Kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi bulan buz tabakasını balta ve kazmalarla kıran yöre halkı, geleneksel yöntemlerle balık avlamanın keyfini sürdü.

DOĞANIN SERT AMA BÜYÜLEYEN YÜZÜ

Gün boyunca gölde vakit geçiren vatandaşlar, buz üzerinde yürüyüş yaparak doğanın sert ama büyüleyici yüzünü fotoğrafladı. Bölgenin sert kış koşullarına alışkın olan Şahin Güner, gece sıcaklıkların eksi 16 dereceye kadar düştüğünü belirterek, yıllardır bu yöntemle balık avladıklarını anlattı.

"20 METRE DERİNE YEMLEYİP SABIRLA BEKLİYORUZ"

“Sabahın erken saatlerinde göle gelip önce buzları kırıyoruz. Ardından yemlerimizi oltalarımıza takarak yaklaşık 20 metre derinliğe bırakıyoruz ve sabırla bekliyoruz.” diyen Güner, bu yöntemin kendilerine büyüklerinden miras kaldığını vurguladı.

"ATALARIMIZDAN ÖĞRENDİĞİMİZ GELENEK"

Soğuk hava şartlarına rağmen avlanmanın kendileri için bir tutku olduğunu söyleyen Soner Aslan ise, “Buzları kırıp oltalarımızı hazırladık. Atalarımızdan öğrendiğimiz bu geleneksel balıkçılığı yaşatmaya devam ediyoruz.” diyerek, Sadak Baraj Gölü'nde buz üstünde balık avlamanın kendileri için bir ritüele dönüştüğünü ifade etti.