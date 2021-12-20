Kestanedeki yüzde 100 zam, Aydın'daki kestanecilerin mesaisini artırdı

Kış mevsiminde bolca tüketilen kestanelerin fiyatlarındaki yüzde 100 zammın ardından kestaneciler gece mesaisine başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte kışın tezgaha çıkan ürünlerin üretimi de hızlandı.

Kışın tüketilen kestanelere gele zamlar, üreticinin mesai saatlerini artırdı.

Yüzde 100 zamlanan kestanenin üreticileri, Aydın'da gece mesailerine kalmaya başladı.

Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da 73 bin 433 dekar alanda yıllık ortalama 27 bin ton kestane üretimi yapılıyor.

KABUKLARIYLA BEKLEDİKLERİ KUYULARDAN ÇIKARILIYORLAR

Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 42'sini karşılayan Aydın’da, Ekim ayı içerisinde ağaçlardan toplanarak kuyulara doldurulan kestanelerin, dikenli kabukları ile bekletildikleri kuyulardan çıkarılarak özel harman makineler ile kabuklarından ayırma işlemleri devam ediyor.





YÜZDE 100 ZAM

Çeşitli bölgelerde ve kestane bahçelerinde tüccarlar tarafından satın alınan kestaneler dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediliyor. Kış aylarının gözdesi kestaneye sezon başında bu yana yüzde 100 zamandı.

KASIM AYININ BAŞINDA 30 TL'YDİ

Pazar tezgahlarında da el yakan fiyatı ile dikkat çeken Aydın'ın coğrafi işaretli ürünü kestane artan fiyatı ile üreticisini mutlu etti. Kestanede Kasım ayı başında toptan fiyatı 30 TL olurken, Aralık ayı ortalarında bu fiyat ikiye katlandı.

Kuyulardan henüz kestanelerini çıkartmayan kestane üreticileri bir an önce ürünlerini kuyudan çıkartmak için 24 saat mesai yapmaya başladı.





"ALLAH BEREKET VERSİN, GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİK"

Yoğun tempodan dolayı gündüz saatlerinde vakit bulamayan üreticiler geceleri de çalışmaya başladı. Gece vakitlerinde kestane kuyularını açan üreticiler, kestanelerini harmanlayarak tüccara teslim etmek çalışmalarını hızlandırdı.

Üründeki fiyat artışının kendilerini memnun ettiğini kaydeden kestane üreticileri, "Kuyularımızı açarak kestaneleri harmanlamaya devam ediyoruz. Çoğu zaman gündüz saatlerinde işlerimiz yetişmediği ve makinelerin dolu olmasından dolayı bu işlemler gece saatlerine kalıyor. Allah bereket versin güzel bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı.



