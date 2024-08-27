Kilisli vatandaşlar yol çalışmasını bitiremeyen CHP'li belediyeye tepki gösterdi Kilis'te CHP'li belediyenin 6 aydır bitiremediği yol ve altyapı çalışması vatandaşı mağdur etti. Bozuk yollar nedeniyle zor anlar yaşayan mahalleli çalışma yapılan yolların bir an önce tamamlanmasını istedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kilis'te vatandaşların yol çilesi ayyuka çıktı...

CHP'li Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, vaadleri arasında yer alan yol çalışmasını seçimi kazanmasının ardından hemen başlattı.

6 aydır süren yol ve altyapı çalışmalarında hiç ilerleme kaydedilmesi vatandaşın tepki göstermesine neden oldu.

CAMLARINI BİLE AÇAMIYORLAR

Çalışma yapılan bölgede kapanan yollar nedeniyle yoğun trafik oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, toz nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamadıklarını, her hafta araçlarıyla sanayinin yolunu tuttuklarını belirtti.

Esnaf ise çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi.

"YOL SORUNUNDAN MOTOSİKLETİM SANAYİDEN ÇIKMIYOR"

Sıfır olarak aldığı motosikletin yolların bozuk olmasından dolayı sanayiden çıkmadığını söyleyen mahalle sakini Ali Demir Kurt, "Sıfır aldığım motosikletimle bozuk yollardan giderken lastiğin toprak üzerinde kaymasından dolayı hep yan yatırarak kaza yapıyorum.

Yolların sorunundan dolayı motosikletimi sanayiden çıkaramıyorum. Bozuk yolları belediyemize şikayet ediyoruz ama herhangi bir sonuç alamıyoruz." dedi.

"BİR AYDIR PENCERE DAHİ AÇAMIYORUZ"

Seçim vaatleri arasındaki yol ve altyapı çalışmasının güzel bir proje olduğunu söyleyen mahalle sakini Mustafa Demir Kurt, "Yol ve alt yapı çalışması çok güzel proje ama zamanında yapılması lazım. Yaklaşık bir aydır eşim evlerin pencerelerini dahi açamıyor toz ve pislik direk evin içine giriyor.

"GÜZEL PRIJELERİ DESTEKLİYORUZ AMA YARIM YOL ÇALIŞMASINDAN BIKTIK"

Güzel projeleri bizler destekliyoruz ama bir aydır yapılmayan ve arım bırakılan yol çalışmalarından dolayı biz bıkmış durumdayız. Plansız yapılan yol çalışması maalesef şehrin her tarafında var.

Ben Gaziantep'e gidiyorum ve orada gördüğüm yol çalışmaları çok güzel ve hızlı oluyor. Ekipleri, sabah belirlenen yerleri eşiyor, akşam da yolun hepsi bitiyor. Bizim burada ise aylar sürüyor." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)