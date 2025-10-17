Kimyasal yok, zahmet yok… Tenceredeki yanık lekesi tek hamlede yok oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tencerenin dibinde inatçı yanık lekeleri…

Paslanmaz çelik, alüminyum ya da emaye fark etmez, yüksek ateşte uzun süre pişen yemekler tencerenin dibine yapışır ve o kararmalar ortaya çıkar.

Ayrıca bu lekeler hijyen açısından da risk taşıyabilir, zamanla üzerinde bakteri üreyebilir.

Daha önce ne kadar ovaladıysanız da çıkmayan, deterjanla bile baş edilemeyen bu lekeler artık kabus olmaktan çıkıyor.

Evde bulunan malzemelerle zahmetsizce eski parlaklığına dönüştürebilirsiniz.

YANIK TENCERELERE DOĞAL ÇÖZÜM

Karbonat ve sirke ile yapılan doğal temizlik yöntemi, tencerelerdeki inatçı lekeleri kısa sürede ortadan kaldırıyor.

Önce tencerenin dibine bir miktar karbonat serpin, ardından üzerine lekeleri kaplayacak kadar beyaz sirke dökün.

Karışım köpürmeye başladığında 10–15 dakika bekleyin. Son adım olarak yumuşak bir süngerle nazikçe ovalayın.

Karbonatın hafif aşındırıcı etkisi ile sirkenin asidik yapısı birleştiğinde, inatçı yanık lekeleri kolayca çözülüyor ve tencereniz ilk günkü parlaklığına kavuşuyor.