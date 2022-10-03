Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı kira artıl oranı ne kadar oldu? İşte cevabı..

Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen enflasyon rakamlarının eylül ayında yüzde kaç olacağı merak konusu haline gelmişti.Eylül ayı enflasyon oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira artış oranlarınnın ne kadar olacağına çevrildi.

Ev sahipleri ve kiracılar eylül ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından gözlerini kira artış oranlarına çevirdi.

Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır ve Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların cevabı..





Kira artış oranı ne kadar oldu?

Devlet tarafından alınan karar doğrultusunda 11 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2023 tarih aralığında yenilenen kira sözleşmelerinde, kiracılara %25'i geçen zamlar yapılamayacak.

Adalet Bakan Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada"1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" ifadelerine yer verdi.

Kira artış oranı hesaplama

Mevcut kira tutarı: 3.000,00 TL

Girdiğiniz artış oranı: %25

Kira artış tutarı: 750,00 TL

Aylık yeni kira tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık yeni kira tutarı: 45.000,00 TL