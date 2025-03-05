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İHA

Kırıkkale'de yaşayan emekli öğretmen Halil Örs, oğluna otomobil almak amacıyla üç kuyumcuda altın bozdurdu.

Ancak araç alımı sırasında, Örs paranın 100 bin lira fazla olduğunu fark etti.

KUYUMCULARI TEK TEK DOLAŞTI

Örs, fazladan verilen paranın kendilerine ait olmadığını anlayınca, kuyumcuları tek tek gezerek büyük çaba sarf etti.

Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda fazla parayı veren kuyumcu çalışanı tespit edildi.

FAZLA PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kuyumcu çalışanının iş yerindeki müşteri yoğunluğundan dolayı yanlışlıkla fazla para verdiği anlaşıldı.

Örs, fazla verilen 100 bin lirayı eksiksiz olarak kuyumcuya teslim etti.

'BİZE EMANET OLAN PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİK'

Halil Örs, "Araba almak için altınlarımızı 3 farklı sarrafta bozdurduk. Parayı hiç saymadan Ankara'ya gittik. Orada poşeti açınca 100 bin lira fazla olduğunu fark ettik.

Bu para bizim değil dedik ve hemen iade etmek için kuyumcuları dolaştık. Güvenlik kameralarından tespit edildi ve bizde emanet olan bu parayı sahibine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

'HERKESİN YAPACAĞI BİR ŞEY DEĞİL'

Kuyumcu çalışanı Bülent Erkeli ise Halil Örs’ün bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

Erkeli, "Halil öğretmenimize gösterdiği bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Herkesin yapacağı bir şey değil, çok dürüst ve düzgün bir insan." dedi.