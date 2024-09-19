Kırklareli'de Bağ Bozumu Şenlikleri'nden renkli görüntüler Kırklareli'de düzenlenen Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı.

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DHA

Kırklareli Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri coşkulu bir açılışla başladı. Dört gün sürecek etkinliklerin başlangıcı, Dingiloğlu Parkı önünden hareket eden kortejin, tarihi Yayla Mahallesi'ne yürüyüşüyle yapıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut'un yanı sıra protokol üyelerinin de yer aldığı bu renkli yürüyüş, özellikle yöresel kıyafetler içindeki genç kızların üzüm taşıması ve Bulgaristan'dan gelen halk dansları ekiplerinin performanslarıyla göz doldurdu.

"BAĞ BOZUMU EMEK, ALIN TERİ VE NASIRLI ELLERDİR"

Belediye Başkanı Derya Bulut, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden bu şenliği organize ettiklerini ifade ederek, katılım sağlayan tüm üreticilere teşekkürlerini sundu.

Bağ bozumu denince emeğin, alın terinin ve nasırlı ellerin akla geldiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl da Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın gölgesinde, Kırklareli'mizin gözde mahallelerinden Yayla Mahallesi'nde şenliklerimize başladık. Gelecek yıllarda da 16’ncısı, 56’ncısı, hatta 106’ncısı düzenlenecek bu kutlamaların bereketi umarım nesilden nesile aktarılacaktır. Bugün ayrıca Gaziler Günü'nü de büyük bir onurla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimize minnet ve selam olsun, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.

Şenlik boyunca Pazar gününe kadar konserler, halk gösterileri ve çeşitli paneller düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)