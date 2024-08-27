Kırklareli'de damada düğünde temizlik malzemesi takıldı Kırklareli'de gerçekleşen düğünde, damadın arkadaşlarının damada temizlik malzemesi takması renkli anlara sahne oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kırklareli'de damada son şakasını yapan arkadaşları, davetlilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Demirköy'de gerçekleşen Nergül- Hakan Doğan çiftinin düğünün takı töreninde damadın arkadaşları, damada bulaşık deterjanı ile bulaşık süngeri taktı.

'EV İŞLERİNE YARDIM ET' HEDİYESİ

Hayatın müşterek olduğunu ve damadın eşine ev işlerinde yardım etmesi gerektiğini vurgulayan hediyelerde; bulaşık deterjanı, sünger, bulaşık eldiveni yer aldı.

Damadın arkadaşları, takı merasiminde kurdelesi temizlik malzemeleri ile dolan damada bir ömür boyu mutluluk diledi.

O ANLAR KAMERADA

Düğüne katılan davetliler, o eğlence dolu anları kayda aldı..

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)