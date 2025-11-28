Abone ol: Google News

Kış ayında halının altına folyo serin, maliyeti indirin…

Uzmanlar, kış ayında ısı kaybının büyük bölümünün zeminden gerçekleştiğini belirterek, düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir bir yöntemle ciddi tasarruf sağlanabileceğini vurguluyor. Tek yapmanız gereken, zemine doğru malzemeyi sermek…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 12:30
Kış ayında halının altına folyo serin, maliyeti indirin…
  • Uzmanlar, kışın zeminden ısı kaybını önlemek için halının altına folyo sermenin ekonomik ve etkili bir çözüm olduğunu belirtiyor.
  • Bu basit uygulama, doğalgaz faturalarını düşürmeye yardımcı oluyor.
  • Ayrıca, yalıtım malzemeleri zemine yayılan sıcaklığın yukarıda kalmasını sağlıyor.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte kombi kullanımı artmaya başladı.

Buna bağlı olarak doğalgaz faturaları da birçok hanede bütçeleri zorlamaya başladı.

Uzmanlar, yüksek maliyetli cihazlar veya karmaşık sistemlere gerek kalmadan, yalnızca zeminde yapılacak basit bir uygulamanın ısınma verimliliğini önemli ölçüde artırabileceğini söylüyor.

EVİN ISISINI İKİYE KATLIYOR

Uzmanlara göre ısı yansıtıcı folyo, yalıtım şiltesi veya halı altına yerleştirilen yalıtım pedleri, zemine yayılan sıcaklığın aşağıya kaçmasını engelleyerek ısının yukarı yönlü kalmasına yardımcı oluyor.

Özellikle parke ve seramik gibi soğuk zeminlerde kullanılan kalın dokulu halılar, ısı kaybını büyük ölçüde azaltıyor.

Halı altına yerleştirilen basit bir yalıtım kartonu veya folyonun ise bu etkiyi en az ikiye katladığı ifade ediliyor.

Yaşam Haberleri