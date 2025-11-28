Kış ayında halının altına folyo serin, maliyeti indirin…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte kombi kullanımı artmaya başladı.

Buna bağlı olarak doğalgaz faturaları da birçok hanede bütçeleri zorlamaya başladı.

Uzmanlar, yüksek maliyetli cihazlar veya karmaşık sistemlere gerek kalmadan, yalnızca zeminde yapılacak basit bir uygulamanın ısınma verimliliğini önemli ölçüde artırabileceğini söylüyor.

EVİN ISISINI İKİYE KATLIYOR

Uzmanlara göre ısı yansıtıcı folyo, yalıtım şiltesi veya halı altına yerleştirilen yalıtım pedleri, zemine yayılan sıcaklığın aşağıya kaçmasını engelleyerek ısının yukarı yönlü kalmasına yardımcı oluyor.

Özellikle parke ve seramik gibi soğuk zeminlerde kullanılan kalın dokulu halılar, ısı kaybını büyük ölçüde azaltıyor.

Halı altına yerleştirilen basit bir yalıtım kartonu veya folyonun ise bu etkiyi en az ikiye katladığı ifade ediliyor.