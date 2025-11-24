Kışın asla arabada bırakmayın! Bu 5 eşya masraf çıkarıyor

Kış aylarına sayılı günler kala, uzmanlardan soğuk hava uyarıları gelmeye başladı.

Hava koşullarının sertleşmesi özellikle aracını dışarıda park eden sürücüler için bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, soğuk havalarda araç içinde unutulan bazı eşyaların hem kullanılamaz hale gelebileceğini hem de araca zarar verebileceğini belirtiyor.

Peki kış aylarında hangi eşyalar kesinlikle araçta bırakılmamalı?

1. Gazlı içecekler ve sodalar tehlike saçıyor

Gazlı içeceklerin donma noktasının düşük olması, içlerinde bulunan karbondioksitin genleşmesine yol açıyor. Bu durum:

Şişelerin çatlamasına,

Kutu içeceklerin patlamasına,

Araç koltuklarında çıkması zor lekelerin oluşmasına neden olabiliyor.

Uzmanlara göre sıcaklık -2 derece ve altına indiğinde risk daha da artıyor.

2. Yumurta ve konserveler bozulabilir

Yumurta, süt ürünleri ve konserve gıdalar donma karşısında hassas. Araçta bırakıldığında:

Yapıları bozulabiliyor,

Tatları değişebiliyor,

Bazı ürünlerde bakteri üremesi görülebiliyor.

Bu nedenle özellikle alışveriş sonrası gıdaların araçta bırakılmaması gerekiyor.

3. İlaçlar etkinliğini kaybedebilir

Pek çok ilacın doğru saklama sıcaklığı +8 ile +25 derece arasında. Soğuk hava:

İlacın aktif içeriğini bozabiliyor,

Sıvı formdaki ilaçların yapısını değiştirebiliyor,

Etki kaybına yol açabiliyor.

Eczacılara göre ilaçları gece araçta bırakmak ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

4. Elektronik cihazlar donabilir

Telefon, tablet, powerbank gibi elektronik ürünlerdeki lityum iyon piller soğuktan büyük ölçüde etkileniyor. Aşırı soğuk:

Pil ömrünü azaltıyor,

Cihazın çalışmasını engelliyor,

Kalıcı batarya hasarına yol açabiliyor.

Elektronikler mutlaka iç mekanda, oda sıcaklığında saklanmalı.

5. Buz kazıyıcıya bile dikkat!

Her ne kadar kışın en çok kullanılan araçlardan biri olsa da buz kazıyıcıyı arabada bırakmak da zarar verebiliyor. Donan kazıyıcı:

Kırılabiliyor,

Esnekliğini kaybedip camı çizebiliyor,

İnce plastik yapısı nedeniyle çatlayarak işlevini tamamen yitirebiliyor.

Uzmanlar, buz kazıyıcıların evde sıcak ortamda tutulmasını öneriyor.