KKTC'de keşfedilen canlı türünden birine Rauf Denktaş'ın adı verildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine Rauf Denktaş'ın ismi verildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, sucul habitatlarda yaşayan 2 yeni ostrakod (mikroskobik kabuklu hayvan) türünü "Eucypris lefkosaensis" ve "Eucypris denktasi" isimleriyle literatüre kazandırdı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını verdi.

ARAZİ ÇALIŞMASI DÜZENLENDİ

Külköylüoğlu, 2022 yılında yüksek lisans öğrencisi Ahmet Özdilek'in teziyle ilgili arazi çalışması gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Burada bilimsel yöntemlerle 80'den fazla sucul ortamdan örnekler toplandı.

2 YENİ CANLI TÜRÜ

Örnekler üzerinde yapılan çalışmalar, literatür taramaları ve karşılaştırmalar sonucu 2 yeni ostrakod (omurgasız ve mikroskobik kabuklu hayvan) türü keşfedildi.

SONUÇLAR, BİLİMSEL DERGİDE YAYINLANDI

Külköylüoğlu'nun çalışması, eylül ayında hayvan sınıflandırılması üzerine bilimsel yayın yapan uluslararası "Zootaxa" adlı dergide yayınlandı.

TÜRLER LEFKOŞE'DE BULUNDU

KKTC'deki saha araştırmaları sırasında 80 su kaynağını dolaştıklarını anlatan Külköylüoğlu, "Buradan aldığımız verileri bilimsel yöntemlerle örnekleyerek topladık. Bu 2 türü Lefkoşa'da bulduk." dedi.

Külköylüoğlu, 2 yeni türün en belirgin özelliklerinin kabuk yapılarındaki farklılık olduğunu belirterek, "Bunların boyu 0,7 ile 0,6 milimetre arasında. Yani bir milimetre bile değil. Bu hayvanların kabuklarını geliştirdiğimiz iğnelerle ayırıyoruz. İçindeki yumuşak yapıyı çıkarıp laktofenol denilen özel bir solüsyona koyuyoruz. Ondan sonra da tür teşhisi yapıyoruz." diye konuştu.

"RAUF DENKTAŞ'IN ADININ BİLİMSEL CAMİADA GEÇMESİ BİZİ MUTLU ETTİ"

Türlerden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını vermekten onur duyduklarını dile getiren Külköylüoğlu, "Sayın Denktaş, sadece Kuzey Kıbrıs için değil, Türkiye Cumhuriyeti ve dünya için de çok önemli bir fikir ve mücadele insanıdır. Rauf Denktaş unutulmaz bir insan, tarih hep yazacak. Bu şekilde bilimsel camiada da isminin geçmesi bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Külköylüoğlu, diğer türün de bulunduğu bölgeyle isimlendirildiğini anlatarak, "Böylece Lefkoşa şehrinin de bilim camiasında ilk kez adı bir türe verilmiş oluyor." dedi.