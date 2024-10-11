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İHA

Kocaeli'de yaşanan ilginç olay, görenleri hayrete düşürdü.

İzmit'te yaşayan vatandaşlar ve Ayazma Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, merkezin bahçesinde peyzaj çalışması yapılması için İzmit Belediyesi ile iletişime geçerek bir dilekçe yazdı.

Sağlık Ocağı'nın bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi bekleyen mahalle sakinleri, belediye ekiplerinden gelen trajikomik cevapla karşılaşınca hayrete düştü.

SADECE TOPRAK BIRAKTILAR

Yapılan görüşmelerin ardından belediye çalışanları, Sağlık Ocağı'nın bahçesine sadece toprak yığını bıraktı ancak herhangi bir çalışma yapılmadı.

Belediye ekiplerinin bahçeye bıraktığı toprağa da bazı kişiler tahta koyarak, mezar görüntüsü verdi.

MEZAR SANIP DUA EDİYORLAR

Bahçedeki toprak yığınını ve başındaki tahta parçasını gören vatandaşlar da Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesinde mezar olduğunu düşündü.

Bazı vatandaşlar mezar olduğunu düşündükleri toprak yığınının önünde dua ediyor.

DURUM DÜZELTİLMEDİ

Çalışanlar bu durumu düzeltmek için yeniden belediye ile görüştü ancak netice elde edilemedi.

Mezar görünümlü toprak yerinden kaldırılmadığı gibi herhangi bir peyzaj çalışması da yürütülmedi.

"MEZARLIK MI BAHÇE Mİ"

Mahalle sakini Sevda Karaoğlan, "Bu sağlık ocağı bizim şehrimizin merkezinde olan bir yer. Bir toprak yığını gördüm ve şok oldum. Mezarlık mı, yoksa sağlık ocağı bahçesi mi? Hiçbir anlam veremiyoruz.

Otlar dizimize kadar gelmiş. Her şeyi doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, çalışanlardan beklememeliyiz. Bizler çöp vergisi ödüyoruz. Biz bunu neden ödüyoruz? Ne işe yarıyor çevre, çöp vergisi. Yarın öbür gün kar, yağmur yağacak. İnsanlar uzun atlama yaparak mı içeriye girecek?" dedi.

"BİRİNİ ÖLDÜRÜP BURAYA MI GÖMDÜLER DEDİM"

Sağlık ocağının bahçesinde çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Karaoğlan, "Bu otlar temizlenebilir, peyzaj çalışması yapılabilir. Aşağıdaki sağlık ocağına gidiyorum. Orası çok güzel. Çocuklar için park bile yapılmış. Buraya neden yapılamıyor? Bazı şeyleri sosyal medyadan mı duyurmalıyız? Dilekçe veriyoruz ilgilenilmiyor. Allah'tan sosyal medya var ki sesimizi duyurabiliyoruz.

Ben sağlık ocağına girdiğimde bahçede mezarlık yığını gibi bir şey görmek istemiyorum. Görünce, 'Acaba birini öldürüp buraya mı gömdüler?' diye düşündüm. Trajikomik olaylar yaşıyoruz. Ödediğimiz vergilerin karşılığını görmek istiyoruz. Ben böyle bir manzara ile karşılaşmak istemiyorum." diye konuştu.

"AKŞAMA HELVASINI YAPIP MEVLİT OKUTACAĞIZ"

Gördüğüne anlam veremeyen bir vatandaş, “Ara ara sağlık ocağına sağlık kontrollerimiz için geliyoruz. Buraya mezar büyüklüğünde toprak dökülmüş, eşime de bunun manasının ne olduğunu sordum. Çevre düzenlemesi desek 2 tane el arabası toprak yığını ile çevre düzenlemesi olmaz. Tahta da dikmişler tam mezar olmuş. Çok garip ve yakışıksız. Mezar olmuş burası." şeklinde konuştu.

Gördüğü manzaraya tepki gösteren bir diğer vatandaş ise "Sağlık ocağının bahçesinde mezarlık var. Akşama helvasını yapacağız, mevlit okutacağız." ifadelerini kullandı.