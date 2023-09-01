Kocaeli'de sağanak yağış! Caddelerde su birikintisi oluştu

İHA
Yaz aylarının sonuna gelirken, kavurucu sıcaklar ise yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın kuzeydoğusunda bugün beklenen sağanak yağış Kocaeli'de yüzünü gösterdi.
Hava sıcaklıklarının 28 derece ölçüldüğü Kocaeli’de aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, koşarak binaların altına sığındı.
Caddeler suyla doldu
Ani yağmur sebebiyle de caddelerde su birikintisi oluştu. Araçlar yağış sebebiyle ilerlemekte zorluk çekerken, kazalarda meydana geldi.