Kocaeli'de yangında mahsur kalan kaplumbağalara su verildi

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkiinde çıkan yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İTFAİYEDEN YÜREKLERİ ISITAN HAREKET

Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen bir kaplumbağayı fark etti. Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya kendi su matarasından su içiren görevli, doğaya ve canlılara verilen değeri simgeleyen bir anın kahramanı oldu.

"HER CAN DEĞERLİDİR"

O anın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yangının ortasında kalan kaplumbağa, ekiplerimizin verdiği suyla yeniden hayata tutundu. Her can değerlidir” ifadelerini kullandı.