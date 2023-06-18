Kocaeli'nde babalar, çocuklarıyla zumba yaparak Babalar Günü'nü kutladı Kocaeli'de Babalar Günü bu kez diğerlerinden daha farklı geçti. Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan babalar ve çocukları birlikte zumba yaptı.

AA

Kocaeli'de babalar ve çocukları hiç unutamayacağı bir Babalar Günü anısı edindi.

Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan babalar ve çocukları, eğitmen eşliğinde dans ve sporu birleştiren zumba yaptı.

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde (GEBZESEM) yer alan "Anne Şehir Merkezi Nilüfer"de, 6-8 yaş grubu çocuklar ve babaları için Babalar Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan çocuklar babalarıyla güzel anlar yaşadı.

Oğlu Ömer Asaf ile gelen Şükrü Topçuoğlu, etkinliğin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

"İlk defa oğlumla böyle bir programa katıldım"

Topçuoğlu, "Bize Babalar Günü'nde böyle duygu yaşattıkları için herkese minnettarız. İlk defa oğlumla böyle bir programa katıldım. Gayet eğlenceliydi. Tekrar olursa yine katılırız." ifadelerini kullandı.

"Kızım ve ben çok mutlu olduk"

Programa kızı Duru İkra Avcı ile katılan baba Bilal Avcı da etkinliğin kendilerini onurlandırdığını vurgulayarak şunları kaydetti: