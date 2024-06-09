Kokusu efsane, lezzeti şahane! Gül reçelini böyle yapın, hazır reçele son verin Gül reçeli yapımı, biraz özen ve doğru tekniklerle mükemmel sonuçlar alabileceğiniz bir süreçtir. Eğer gül reçelini bu şekilde yaparsanız, lezzetiyle parmaklarınızı yiyeceksiniz.

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Kozmetik ürünlerinden, reçeline kadar gülün çeşitli kullanım alanları bulunuyor.

Ancak gül reçeli, bu çiçeğin benzersiz kokusu ve tatlı tadıyla öne çıkan bir lezzet olarak öne çıkıyor.

Eğer daha önce denemediyseniz, gül reçelini mutlaka tatmanızı öneririz.

Gül reçeli yapmak, gerçekten de sabır ve dikkat gerektiren özel bir süreçtir.

Ancak doğru tekniklerle, bu lezzetli reçeli evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

İşte, gül reçeli yaparken aklınızda bulundurmanız gereken bazı önemli tüyolar:

Malzemeler;

· 250 gr. gül

· 1 kg toz şeker

· 1 limon suyu

· 3,5 su bardağı su

Yapılışı;

Gül yapraklarını doğrayın ve bir kaseye alın. Bir kısmını başka bir kaseye aktarın.

Üzerlerine bir kaşık şeker ve limon ekleyerek suyunu çıkana kadar ovalayın.

Bu şekilde bir gül mayası elde edeceksiniz.

Sonra, bir tencerede su ve şeker kaynatın.

Koyu bir kıvam elde ettikten sonra, gül yapraklarını içine ekleyin ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.

Reçelin suyu çıkana kadar kaynatmaya devam edin, ancak aşırı kaynatmamaya dikkat edin.

Ardından ocaktan alın ve kavanoza boşaltın.

Üzerine kavanozun ağzı kadar yağlı kâğıt kesip zeytinyağına batırarak yerleştirin. Kapağı kapatın ve mutfakta bekletin.

Afiyet olsun!