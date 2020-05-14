Kokusu tüm evi saracak: Dereotlu Peynirli Poğaça #evdepişir

Mis kokulu ev yapımı dereotlu bir poğaçaya kim hayır diyebilir ki… Sahurda ya da iftardan sonra çayın yanına, tam tadında bir tarifimiz var.

Gün boyu aç kaldıktan sonra iftarda hemencecik doyuyoruz. İftar sonrasında çayın yanına ise atıştırmalık yiyecekler arıyoruz. Pastanelerin klasikleşmiş lezzetlerinden birini sizler için hazırladık. İster akşamları çayın yanına, ister sahurda; lezzetiyle başınızı döndürecek güzellikte bu poğaçayı çok beğeneceksiniz.

Koronavirüs sebebiyle marketlerde maya bulamayanları unutmuyoruz. Mayasız poğaça tarifini nefisyemek.com olarak sizlerle paylaşıyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Dereotlu Peynirli Poğaça Tarifi VİDEO

ÇAYIN YANINA: DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA

Dereotunun peynirle olan uyumunun vazgeçilmez halinin tarifini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Pastanelerin hemencecik biten poğaçası evde de rağbet görecek.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 125 gr margarin

- 90 ml zeytinyağı

- 1 adet yumurta

- 200 gr yoğurt

- 600 gr un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ bağ dereotu

- 250 gr beyaz peynir

Üzeri için;

- 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

1. Oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini derin bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuzu ilave edip yoğurmaya başlayın.

2. Bütün malzemelerin homojen olarak karıştığından emin olduktan sonra azar azar unu ekleyerek yoğurmaya devam edin.

3. Ele yapışmayacak durumdaysa hamurunuz oldu demektir. Hamurun istenilen kıvama gelmesi için un takviyesi de yapabilirsiniz.

4. Son olarak doğradığınız dereotunu ilave edin ve hamura eşit bir biçimde yayılıncaya kadar yoğurun.

5. Hamurunuzdan cevizden biraz büyük boyutlarda parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın. Tezgahın üzerinde yuvarlak olacak şekilde parmak uçlarınızla açın.

6. Yuvarlak açtığınız hamurun orta kısmına birer tatlı kaşığı kadar ezilmiş beyaz peynirlerini uzunlamasına yerleştirin.

7. Karşılıklı iki ucu ortada birleştirin ve boşta kalan uçlara doğru birleştirmeye devam edin. Birleşim yerlerindeki çıkıntıları parmağınızla düzleyip ters çevirin ve fırın tepsinize yerleştirin.

8. Tepsinizi bu şekilde doldurduktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıttığınız 180°C fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

9. Tavşan kanı sıcacık bir çayla birlikte sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]