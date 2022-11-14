Kombi bakımı nasıl yapılmalı? Kombi temizliği yaparken nelere dikkat edilmeli?

Kışa girmeden yaptırılacak kombi bakımı sayesinde faturalarınızda tasarrufa gidebilirsiniz. Peki kombi temizliği yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilenler..

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kombi bakımlarının nasıl yapılacağı araştırılmaya başladı. Uzmanlar kombi bakımlarının yılda en az bir kez yapılmasını öneriyor.

Kombi bakımlarının periyodik bir şekilde yapılması hem cihazın ömrünü uzatıyor hem de yakıt tasarrufu sağlanmasına yardımcı oluyor.

Kombilerin sorunsuz bir şekilde ve verimli bir şekilde çalışması için kışa girmeden tüm bakımlarını biran önce yaptırmanızda fayda var. Bu sayede doğalgaz faturasının cebi yakmaması için hazırlık yapmış olacaksınız.

Uzmanlar yaptırılan kombi bakımlarının doğalgaz faturalarında % 5 ile % 15 arasında bir düşme sağlayacağını dile getiriyor.

Kombi bakımı nasıl yapılır?

- İlk olarak kombi sıcak su ve kalorifer yanma durumuna bakılır,

- Kombinin su sızdırmazlık durumu kontrol edilmelidir.

- Kombinin ön kapağı açılarak içinin tozlanma durumuna bakılır. Eğer fazla toz var ise bu tozlar temizlenir.

- Kombi içinde buşunan elektrik bağlantı noktaları kontrol edilmelidir.

- Kombinin baca fanı kontrol edilerek temizlenmelidir.

- Brülör temizliği yapılmalıdır

- Yanma haznesi kontrol edilerek temizlenir.

- Ateşleme iyonizasyon elektrodu kontrol edilmeli eğer sorun var ise temizlenmelidir.

- Üç yollu vana sökülerek temizlenmelidir.

- Kombinin gaz ayar kontrolü yapılır.

- Kombinin altında bulunan kalorifer filtresi çıkarılarak temizlenir.

Kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler

- Çağırdığınız servis ekiplerinin yetki belgesi olup olmadığını sorun.

- Yetki belgesi bulunmayan ekiplere kombi bakımınızı yaptırmayın.

- Bakım sırasında neler yapılacağına dair servis elemanlarından bilgi alın.