Konya Hacıakif Adası görenleri büyülüyor

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yer alan Beyşehir Gölü'ndeki Hacıakif Adası, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Adaya gelen ziyaretçiler, adada bulunan mağarayı da ziyaret edip, gezebiliyor.

Ada sahilini kaplayan nilüferler ise doğal güzellikleriyle ziyarete gelenleri kendisine hayran bırakıyor.

"GÖLÜMÜZÜN EN GÜZEL ADASINI TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, göl ortasındaki Hacıakif Adasının da ziyaret ettikleri ve etkinlik düzenledikleri yerler arasında yer aldığını belirterek, “Ada üzerinde hem doğa yürüyüşleri yapıyoruz hem de doğal güzelliklerini yakından görüp mekanı tanıma imkanı buluyoruz. Bu şekilde gölümüzün en güzel adasını da tanıtmaya çalışıyoruz.” dedi.