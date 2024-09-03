Konya'da 6 metre derinliğinde yeni obruk oluştu Konya'daki tarım arazilerinde obruk oluşumu devam ediyor. Bugün de Karapınar ilçesinde 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında yeni bir obruğun meydana geldiği belirtildi.

AA

Konya'da meydana gelen obruklar endişelendirmeye devam ediyor.

Yer altı sularının verimsiz kullanılmasından kaynaklandığı saptanan obruklar şehrin kabusu haline geldi.

Karapınar ilçesinde 6 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi.

Yaklaşık 25 metre çapındaki obruk, tedirginliğe neden oldu.

OBRUK BU KEZ AYÇİÇEĞİ TARLASINDA OLUŞTU

İlçeye bağlı Ekmekçi Yaylası'nda Barış Ekmekçi'ye ait ayçiçeği tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.

"BÖLGEDE 6 OBRUK VAR"

Ekmekçi, bölgede daha önce de obruklar meydana geldiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Geçtiğimiz yıl da burada bir obruk oluşmuştu. 500 metre çapındaki bu bölgede tam 6 obruk var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)