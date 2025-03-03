Konya'da akademisyen keşfettiği akrebe soyadını verdi

AA

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Karakurt, Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ile Şırnak'ta arazi taramaları sırasında bulduğu ve literatürde olmadığını düşündüğü akreple ilgili akademik çalışma başlattı.

"Scorpio" türü içinde yer aldığını ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü, nadir bir tür olduğunu belirten Karakurt, akrebe kendi soyadı olan "Scorpio Karakurdi" ismini verdi.

"DİĞER TÜRLERDEN DAHA KÜÇÜK"

Karakurt, akrebi literatüre kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeni tür morfoloji olarak bakıldığında, diğer türlerden daha küçük. Akreplerde morfoloji küçüldükçe zehrin içeriği de artmaktadır.

Laboratuvarımızda yaptığımız analitik çalışmalarımızla üretilen zehirde birçok farklı bileşiğin olduğunu ortaya koyduk." diye konuştu.

"ZEHİR AKTİF OLARAK HÜCRELERİ ETKİLEMEKTEDİR"

Akrepten elde edilen zehrin tıpta kullanılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Karakurt, "Zehir kendi içerisinde insan hücresine girebilecek özel proteinlere sahiptir. Aktif olarak hücreleri etkilemektedir.

Akrep zehirleri, hücre içindeki potasyum kanalları gibi protein kanallarında hastalığın yayılmasını önleyerek hücrelerin kontrollü şekilde ölmesini sağlamaktadır.

Ancak burada asıl etkiyi gösteren, akrep zehrinin kendisi değil, içinde bulunan aktif proteinlerdir." ifadelerini kullandı.

"KANSER ÇALIŞMALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILMASI AMAÇLANIYOR"

Karakurt, TÜBİTAK destekli bir proje yürüttüklerine değinerek, şunları kaydetti: