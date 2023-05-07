Konya'da dağlık alanı yeşile çevirdi Konya'da rüyasında babasını gördükten sonra kendisini ağaçlara adayan Kazım Uslu, dağlardaki binlerce alıç ve çitlembik ağaçlarının bakımlarını yapmak için kollarını sıvadı.

İHA

İstanbul’dan Konya’ya 2 yıl önce taşınan ve evinin yakınlarında bulunan dağlık alana gezmek için çıkan 52 yaşındaki Kazım Uslu, dinlenmek için bir ağacın yanına oturdu.

Budanmadığı için ağacın gölgesinden faydalanamayan Uslu, yanında bulunan malzemeleri ile ağacı budadı.

Bir süre sonra evine dönen Uslu, gece rüyasında rahmetli babasını kendi budadığı ağacın yanında görmesi üzerine karar aldı.

Bir sitede bahçıvanlık yapan Uslu, mesai sonrası ve hafta sonları dağlık alanda bulunan ağaçların çevresinde bulunan zararlı çalıları temizleyip budayarak bakımını yapmaya başladı.

150 ağaca bakıyor

'Ormancı baba' olarak tanınan Uslu bugüne kadar 150'yi aşkın ağacın bakımını yaparken, ağaçların bakımından sonra ise doğal ortamda demlediği çayını içip dinlendikten sonra evine dönüyor.

Yaptığı ağaç bakım çalışmalarına ait görüntülerini sosyal medyaya yükleyen Uslu, ağaç sevgisini insanlara aşılamak için farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

"Rüyamda babamı budadığım ağacın dibinde gördüm"

Doğal ortamlarda vakit geçirmeyi sevdiğini ve ağaç bakımlarının kendine terapi gibi geldiğini söyleyen Kazım Uslu, şunları söyledi:

Ben bir ağacın bakımını yaptığım zaman onunla konuşuyor gibi oluyorum, bana terapi oluyor. Bundan 2 yıl önce Konya’ya yerleştim. Bu dağlarda ne var, ne yok diye bir gezmeye çıktım. Yukarı dağlarda alıç ağacı vardı. Perişan bir vaziyetteydi ve bir soluklanmak için gölgesine oturmak istedim ama oturacak yer yoktu. Yanımda da ekipmanlarım vardı hemen ağacın etrafını temizledim. Daha sonra eve gittim yattım ve rüyamda rahmetli babamı gördüm, o temizlediğim ağacın altına oturmuş ve yanında da bir poşette alıç vardı. Yanına gidip ‘baba burada ne yapıyorsun’ dediğimde ‘ağacın altını güzel yapmışsın, meyvemizde hazır, sayende yiyorum. Allah razı olsun’ dedi. O anda uyandım ve duygusal bir an yaşadım. Ben o günden sonra bu dağlarda binlerce alıç ve çitlembik ağaçlarının bakımlarını yapmak için sıvadım kolları. Şu ana kadar 150’yi aşkın ağaç bakımı yaptım ki bunlar dikenli ağaçlar, elbiselerim yırtılıyor bazen. Günübirlik iş çıkışında, iş yerim buraya da yakın olunca gelip ağaçların bakımını yapıyorum. Çünkü doğa bizim nefesimizdir.

"Bu iş gönül işidir"

Uslu, mahlep ağacı yetiştirmeyi sevdiğini de söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: