Konyalı Şahin Amca evini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı Karapınar ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Şahin Bütün, evini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bütün vefat edince ev vakfa devredilecek.

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İHA

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Türk halkının ordusuna ve askerine nasıl sahip çıktığına son örnek Konya'da yaşandı.

Konya'nın Karapınar ilçesi Selimiye Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası 86 yaşındaki Şahin Bütün, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki 3+1 dairesini ölmeden önce Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Askerleri çok sevdiğini, ülkenin korunmasında ve vatandaşın huzur içinde yaşamasında askerlerin rolünün büyük olduğunu belirten Şahin Bütün, yaptığı bağış nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

"Öbür dünyaya azık olsun diye..."

Bütün, “Karapınar'da yaşıyorum. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştım. 3 oğlum 1 kızım var. 86 yaşına kadar çalışarak geldik. Çalıştıkça Allah da bize verdi. Öbür dünyaya azık olsun diye evimi Mehmetçik Vakfı'na bağışladım.

Çocuklarım bu konuda beni destekledi. ‘Sen bilirsin baba' dediler. Kaymakam ile albay ile görüştük. Geldiler çay kahve içtiler. Evimizi gördüler kararı verdiler.” diye konuştu.

"Askerlerimizi seviyorum"

Asker ve polisin Türkiye'de hududu, devleti, milleti, huzuru koruduğunu ifade eden Bütün, “Dağlarda, karlar içerisinde bekleyen askerleri gördüm ve evimi Mehmetçik Vakfı'na bağışlamanın anlamlı olacağına kararını verdim. Askerlerimizi seviyorum. Onun için Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Ankara'dan 2 görevli geldi. Onlarla tapuya gittik işlemi yaptırdık.

Ben ölünceye kadar evde oturacağım. Öldükten sonra ev Mehmetçik Vakfı'nın olacak. Evimi isteyerek, severek verdim. Evlatlarımın da ihtiyacı yok. Onlar da bu kararımda beni destekledi. İçimden gelerek bağışladım.” diye konuştu.