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Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı
Sırtına tırmanan kediden kurtulamayan adamın, pantolonu düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 23.10.2020 - 12:05
- Güncelleme : 23.10.2020 - 12:40
Sosyal medyada iki gündür bu ilginç video dolanıyor…
Görüntünün adresi bilinmemekle beraber, yaşananlar hem üzüyor hem de güldürüyor.
KEDİ BİR ANDA SALDIRDI
Köpeğini dolaştırmak üzere sokağa çıkan bir adama, kedi saldırdı. Saldırgan kediden kurtulmak talihsiz adam için hiç kolay olmadı.
Sırtına tırmanan kediyi, adamın üzerinden iki kişi zorla indirebildi.
Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı İZLE
PANTOLONU DÜŞTÜ
Bu sırada adamın pantolonu bile düştü.O anlar önünden geçtiği bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.