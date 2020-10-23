Dolar
7.9681
0.3817%
Euro
9.4438
0.5568%
Altın
1909.26
0.2709%
Borsa
1195.52
-0.2336%
G. Altın
488.808
0.5798%
Bitcoin
103178.85
-0.3538%
EXEN Coin
10.92
0.61%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı

    Sırtına tırmanan kediden kurtulamayan adamın, pantolonu düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 12:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı

    Sosyal medyada iki gündür bu ilginç video dolanıyor…

    Görüntünün adresi bilinmemekle beraber, yaşananlar hem üzüyor hem de güldürüyor.

    KEDİ BİR ANDA SALDIRDI

    Köpeğini dolaştırmak üzere sokağa çıkan bir adama, kedi saldırdı. Saldırgan kediden kurtulmak talihsiz adam için hiç kolay olmadı.

    Sırtına tırmanan kediyi, adamın üzerinden iki kişi zorla indirebildi.

    Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı İZLE

    PANTOLONU DÜŞTÜ

    Bu sırada adamın pantolonu bile düştü.O anlar önünden geçtiği bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüş Bildir