Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu? Kurban bayramına bir hafta kala, müslümanlar kurbanlıklarla alakalı hususları araştırıyor. Bunlardan biri kurbanlık hayvanın kulağının kesik ya da delik olması ile alakalı. Peki kulağı kesik ya da delik olan hayvan kurbanlık sayılabilir mi? İşte diyanetin cevabı...

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Buna göre, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir