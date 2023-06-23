Kurban etlerinin saklanma koşulları Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı uyarıları geldi. Bu uyarıların içinde kesilen kurbanın nasıl saklanacağına dair bilgiler de yer aldı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı valiliklere genelge göndererek Kurban Bayramı'nda kesimin nasıl olması gerektiği, kesim sırasındaki atıkların yönetimi ve içme sularının temiz kalması için gerekli önlemler sıralandı.

Kurban kesiminde çevre ve görüntü kirliliği olmaması; baraj, göl, gölet ve bunların havzalarıyla önlem alınması; içme suyunun kirlenmesinin önüne geçilmesi de yapılan uyaraların arasında yer aldı.

Kesimden kalan iç organların dere yataklarına ulaşması önlenmesi ve atıkların dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konulması istendi.

Bakanlığın uyarılarına göre onaylı kesimhanelerde kesim yapılması gerekiyor, etler için soğutma işlemi de vakit geçirilmeden başlatılmalı.

Etlerin soğutma işlemi naslı olmalı?

Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler için soğutma işleminin vakit geçirilmeden başlatılması gerektiği belirtilen genelgede, sakatatların 3 santigrat derece, diğer etlerin 7 santigrat derece veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulması ve bu sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerektiği bilgisi verildi.

Etler nasıl taşınmalı?

Taze etlerin gıda ile temas amacıyla üretilmiş uygun malzemelerde taşınması gerektiği, bu amaç için üretilmemiş çöp poşeti-kovası gibi gıda ile temasa uygun olmayan malzemelerle taşınması halinde bu malzemelerden istenmeyen maddelerin gıdaya geçişinin söz konusu olabildiği anımsatıldı.

Etlerin saklanma koşulları neler?

Etlerin bozulmasının önlenmesi için hava alacak şekilde taşınması gerektiği belirtilerek, muhafaza yöntemlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder.

Uygun büyüklüklerde ambalajlanarak buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra -18 °C'de 6 ay saklanabilir.

Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yöntemidir.

Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir.

Etlerin daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur.

İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra kısa sürede değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmeli, yüzme işlemine önce bacaklardan başlanmalı, sonra varsa yüzme makinesi ile yoksa bıçakla sürdürülmelidir.

Yüzme bıçakları sivri uçlu olmamalı, küt ve kavisli olmalıdır.

Deri üzerinde yağ ve et parçaları kalmamasına özen gösterilmelidir.

Koyun ve keçilerin derileri tulum şeklinde çıkarılmalıdır. Bunun kolaylıkla yapılması için deri altına hava verilerek şişirilmelidir. Kesim sonrası elde edilen deri 1-2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazla su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır.