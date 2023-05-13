Kuş Cenneti'nde açan su papatyaları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Galeriç Subasar Ormanı'nda açan su papatyaları, görenleri büyüledi. Kuş Cenneti'ne gelen vatandaşlar, su papatyalarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsun'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük deltaları arasında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Galeriç Subasar Ormanı papatyalarla şenlendi.

Galeriç Ormanı su papatyalarıyla beyaza bürünürken, baharın gelişini ziyaretçiler de şenlikle karşılamaya başladı.

Bölgeye giden ziyaretçiler, su papatyalarının güzelliği ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.

Taban suyla kaplandı

Fotoğrafçıların ilgi odağı olan orman, en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Çoğunluğu dışbudak ağacından oluşan ormanın kışın ve ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanıyor.

Biyolojik çeşitliliği zengin

Ormanda ayrıca kuş gözlemciliği yapılıyor. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan orman ilgili çekiyor.

Deltayı ziyaret eden vatandaşlar ise su papatyalarına hayran kaldıklarını, bol bol fotoğraf çektiklerini, burayı herkesin görmesi gerektiğini belirttiler.