AA & Ensonhaber

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara moral gösterileri sunan Salih Ayaz Koç, "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyor.

Koç’un son durağı Kütahya’ydı. Tarihi Germiyan Sokağı'nı ve Hisar Kalesi'ni gezen Koç, gezisinin yorgunluğunu Belediyeye ait Döner Gazino’da dinlenerek attı.

"OĞLUM DUR BİR AĞZINI AÇALIM"

Kale alanında ailesiyle piknik yapan ve isminin Hatice olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın, Koç’a yiyecek ikram etmek istedi. Ancak Koç'un maskesini çıkarmasını isteyen Hatice Teyze, yerel şivesiyle "Ekmek yemen için ağzını açıver oğlum, dur bi ağzını açalım len" diyerek etraftakilere neşe dolu anlar yaşattı. Ardından, poşet içinde ekmek, peynir ve üzüm vererek Koç’a misafirperverliğini gösterdi.

"ÇADIR KENTLERDE ÇOCUKLARLA DOLAŞTIM, TÜRKİYE'Yİ GEZDİM"

Koç, çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi ve bu gezisinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti. Kütahya'nın tarihi ve turistik zenginliklerine hayran kaldığını dile getiren Koç,

Depremlerden sonra evde durmak bana zor geldi. Aileme 'Örümcek Adam' kostümü aldırdım ve yollara düştüm. Deprem bölgesinde çadır kentlerde çocuklarla buluştum, onlara moral verdim. Sonra Türkiye'yi dolaşmaya karar verdim. Her şehirde hem tarihi yerleri hem de kültürel mekanları ziyaret ediyor, halkla kaynaşıyorum

şeklinde konuştu.