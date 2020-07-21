Kutup ayılarının nesli 80 yıl sonra tükenecek öngörüsü

Araştırmacılar, söz konusu hayvanları gelecekte bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Bilim adamları, kutup ayılarının soyunun ne zaman ve nasıl kaybolacağına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Küresel ısınma ve mevcut iklim değişikliği konusunda yayınlar yapan Nature Climate Change dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, 2040'a kadar kutup ayılarının çoğunun üremesinin zayıflamaya başlayacağı, bu durumun bölgesel yokoluşlara yol açacağı kaydedildi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA ACI ÇEKECEKLER"

Kutup ayılarının, doğada sayılarının 25 bine kadar gerilediği belirtilirken, Toronto Üniversitesi'nden Biyolog Peter Molnar, "Kutup ayılarının iklim değişikliği altında acı çekeceği açık. Emisyonları azaltsak bile, hala bazı alt popülasyonların yüzyılın sonundan önce tükendiğini göreceğiz." dedi.

2100'Ü GÖREMEYECEKLER

Yiyecek bulma sorunuyla karşı karşıya kaldığı aktarılan ayıların, bu nedenle avlanmadaki başarızlık oranının arttığı kaydedildi. Kuzey Kutbu'nda buz kütlesi azalırken, kutup ayılarının da fok balığı avlayabileceği süre daralıyor.

Araştırmacılar, 13 kutup ayısı popülasyonundan 12'sinin önümüzdeki 80 yılı tamamlama konusunda başarısız olacağını, yani 2100 yılını göremeyeceğini düşünüyor.

ÜREMELERİ ZAYIFLAYACAK

Araştırma, söz konusu ayıların iki farklı sera gazı emisyonu senaryosundan nasıl etkileneceğini ortaya koyuyor. Buna göre, her zamanki gibi bir emisyon senaryosu altında kutup ayıları, yüzyılın sonunda muhtemelen sadece Kanada'ya bağlı Kraliçe Elizabeth Adaları'nda kalacak.

Sera gazlarının etkisinin kısmen hafifletilmesi durumunda bile, Kuzey Kutbu'ndaki kutup ayısı popülasyonlarının çoğunun 2080 yılına kadar üreme zayıflaması yaşayacağının muhtemel olduğu bildirildi.

SAYILARI AZALIYOR

Kutup ayılarının hayatta kalma şanslarının, her ne kadar aylarca aç kalmaya alışkın olsalar da çok uzun süre yemeksiz kalmaları halinde azalacağına dikkat çekildi.

Biyologlar, halihazırda düşük buz dönemlerinde Alaska'nın kuzey kıyılarındaki Beaufort Denizi popülasyonundaki sayının yüzde 25-50 düştüğünü gözlemledi. Hudson Bay'da, bu oranın 1987'den bu yana yaklaşık yüzde 30 olduğu belirtildi.