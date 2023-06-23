Son dönemlerde eşcinselliğin Avrupa’da hızla yayılması küresel boyutta bir tehdit haline geldi.

Gençliği ve geleceği tehdit eden LGBT sapkınlığı ile ilgili bir kadın konuşmacının sözleri gündeme oturdu.

Cinsel sapkınlığın savunucularına da ayarı veren kadın konuşmacı değişen fiziksel özelliklerin cinsiyeti değiştirmeyeceğini belirtti.

Lindsey Graham adında bir kadın konuşmacı, LGBT sapkınlarına şu sözlerle seslendi:

"Benim adım Lindsey Graham ve ben bir kediyim. Ben kedi kılığında bir kadın değilim. Şimdi lütfen kedi olduğumu düşünenler ve kabul edenler el kaldırabilir mi? Hiç kimse. Çok haklısınız. Çünkü sizler aptal değilsiniz ve bu çocuklar da aptal değiller. Hepiniz bana bakınca anlıyorsunuz ki ben kedi kılığında bir kadınım. Şundan da hepiniz eminsiniz ki eğer ben gerçekten kedi olduğuma inanıyorsam psikolojik bir sıkıntım var demektir.



Eğer benim psikolojim bozuksa ve gerçeklikten tamamen kopuksam çocuklarınızı bana emanet eder misiniz? Çocukları eğitmeme izin verir miydiniz?



Ben kurgu ve gerçeği ayırt edemiyorken ne kuyruk, ne bıyık ne de kostüm beni bir kedi yapamaz. Aynı şekilde ne ruj, ne topuklu ayakkabı, ne de uzun saç bir erkeği kadın yapamaz”