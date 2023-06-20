"Lüksün tanımı da algısı da değişiyor" Uluslararası inşaat şirketi Esta’nın Türkiye’de faaliyet gösteren konut markası Benesta, mücevher sektörünün temsilcileriyle sponsor olduğu özel bir etkinlikte buluştu.

ensonhaber.com

Konutta lüksü Benesta Benleo Acıbadem projesiyle yeniden tanımladıklarını belirten Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “Lüks kavramı geçmişte yalnızca arzu nesnelerini tanımlarken, artık bütünsel bir süreç deneyimi olarak algılanıyor. Biz, mücevher sektöründe yakından tanık olduğumuz bu deneyimi Benesta Benleo Acıbadem projemizle konut sektörüne taşıyarak ‘her şey dahil lüks’ bir yaşam vaat ediyoruz” dedi.

Her zaman daha iyiyi hedefleyen konut ve inşaat projelerini hayata geçiren Benesta, İstanbul’da mücevher sektörünün paydaşlarına özel olarak düzenlenen “ALTINDAN VERİYE – Yapay Zeka ile Mücevher Pazarlamasından Devrim” konulu etkinliğe sponsor oldu.

Etkinlikte konuşma yapan Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “Mücevher tarihsel süreçte lüksle özdeşleşmiş, değerli taşlarla tasarlanması sebebiyle arzu nesnesi olagelmiş. Ancak modern tüketici artık arzu nesneleriyle yetinmiyor, lüksü bir deneyim olarak yaşamak istiyor. Yapay zekanın tasarımdan AR-GE’ye, üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalara dahil olmaya başladığı mücevher sektörü, lüksü bir deneyim olarak yeniden tanımlamanın güzel bir örneğini sergiliyor. Biz Benesta olarak konut sektörünün bu dönüşüme öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü lüks yaşam deneyimini tüm unsurlarıyla yaşatabilecek imkanlarımız var. Benesta Benleo Acıbadem projemizde bunu ‘her şey dahi lüks’ olarak tanımladık” dedi.

Lüks deneyiminin en belirgin özelliğinin standartların dışına çıkmak olduğunu belirten Diker, “Benesta Benleo Acıbadem’de hiçbir şey standart değil. En ufak detayları bile en nitelikli malzemelerle işliyoruz. 550 dairemizin 550’si de ayrı bir lüks deneyimi vaat ediyor. Projemizin toplam 15 dönümünü, konut sahiplerinin kullanımına özel olarak incelikle tasarladığımız Benleo Park’a ayırdık. Konutlarımızın tasarım, malzeme ve işçilik ayrıcalıklarını, modern şehir yaşamının lüks deneyimi göstergesi olan yeşille ve çevreyle buluşturduk. 2019’daki deprem yönetmeliğine uygun olarak tamamen kaya bir zemine inşa ettiğimiz projemize şimdiye dek gösterilen ilgiden memnunuz. Konutlarımızın yüzde 40’a yakın bir kısmını yeni sahipleriyle şimdiden buluşturmuş olmamız, bu lüks deneyiminin konut sektöründe de karşılığının olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Mücevher sektörünün önde gelen kurumlarının yanı sıra tanınmış şirketlerin sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlik, Şerefiye Sarnıcı'nın tarihi ambiyansında gerçekleştirildi. Katılımcılara, bu etkinlik için özel olarak hazırlanmış bir deneyim sunuldu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Pazarlama ve Marka Danışmanı Aylin Gözen, yapay zekanın pazarlamadaki potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, mücevher sektörüne yapay zekanın sağlayabileceği fırsatlara ışık tutan bir 3D mapping sunumu gerçekleştirdi. Büyüleyici cazibesi ve hayranlık uyandıran mimarisiyle tarihi sarnıç, 3D Mapping sunumunun üzerinde yansıtıldığı bir tuval haline geldi. Katılımcılar, tarih ve modernliğin uyumlu bir şekilde bir arada resmedildiği bir dünyaya tanık olma fırsatı elde etti.

Benesta Hakkında:

Rusya’da inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı, Krasnodar Stadyumu ve Mercedes-Benz fabrikası gibi küresel projelerle tanınan Türk inşaat şirketi Esta Construction, ülkemizde ‘Benesta’ markasıyla gayrimenkul projeleri yapmaktadır. Esta Construction, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından dünyanın en büyük 93’üncü inşaat şirketi olarak gösterilmektedir.

Dünya çapında mühendislik, fonksiyonellik, yaş alan ve yaş aldıkça değerlenen yapı malzemeleri, zamansız yapılar, mimarlık ve tasarım harikası projeler ilkeleriyle çalışan Benesta; Beyoğlu’ndaki Benesta Centro projesini tamamlamış; Bahçelievler’de Benesta Podio ve Acıbadem’de Benesta Benleo projelerinin ön satışına başlamıştır. Benesta ayrıca, Marmaris’te Benesta Amos Living adında gerçeküstü bir gayrimenkul projesine başlamanın da hazırlığını yapıyor.

Ayrıntılı bilgi için: https://benesta.com