Maçta tanışan asker ve polis nikah masasına oturdu Derbi müsabakasında tanışan asker Sedat Kasal ve polis memuru Merve Yazıcı, Denizli’de üniformalarıyla nikah kıydı.

İHA

Tekirdağ’da görev yapan askeri personel Sedat Kasal ve İstanbul’da polis memuru olan Merve Yazıcı, 2021 yılında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasına gitti.

Burada şans eseri yan yana oturan ikili, aralarında geçen muhabbet sonrası tanışma kararı aldı.

Maçın ardından konuşmalarını ilerleten Yazıcı ve Kasal çifti, aradan geçen 2 yılın ardından nikah masasına oturma kararı aldı.

Memleketinde nikah kıydı

Kasal, Artvinli kız arkadaşıyla memleketi Denizli’nin Çameli ilçesinde ilk adımı attı. Nikah merasimine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve ikilinin aile yakınları katıldı.

Üniformaları üzerinde olan çiftin nikahını ise onları mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Cengiz Arslan kıydı.

Mutlulukları gözlerinden okunan çift, maçta başlayan ilişkilerinin ömür boyu sürmesi temennisinde bulunarak düğün günlerini dört gözle beklediklerini söyledi.