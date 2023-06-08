İHA

Tekirdağ’da görev yapan askeri personel Sedat Kasal ve İstanbul’da memuru olan Merve Yazıcı, 2021 yılında oynanan Beşiktaş- müsabakasına gitti.

Burada şans eseri yan yana oturan ikili, aralarında geçen muhabbet sonrası tanışma kararı aldı.

Maçın ardından konuşmalarını ilerleten Yazıcı ve Kasal çifti, aradan geçen 2 yılın ardından nikah masasına oturma kararı aldı.

Memleketinde nikah kıydı

Kasal, Artvinli kız arkadaşıyla memleketi Denizli’nin Çameli ilçesinde ilk adımı attı. Nikah merasimine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve ikilinin aile yakınları katıldı.

Üniformaları üzerinde olan çiftin nikahını ise onları mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Cengiz Arslan kıydı.

Maçta tanışan asker ve polis nikah masasına oturdu

Mutlulukları gözlerinden okunan çift, maçta başlayan ilişkilerinin ömür boyu sürmesi temennisinde bulunarak düğün günlerini dört gözle beklediklerini söyledi.