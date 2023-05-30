Mahalleli alışık! Kars'ta bozayı yavruları karınlarını çöp konteynerlerinden doyurdu Karınları acıkan iki bozayı yavrusu, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir mahalleye gelerek, buradaki çöp konteynerlerinde karınlarını doyurmak için yiyecek aradı.

AA Kars'ta bozayı yavrularını, ormana yakın mahallede bulunan çöp konteynerlerinden karınlarını doyururken görenler izlemekle yetirdi. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı yavruları önce, evlerin duvarlarına tırmandı, bahçelerde gezindi. Ayı yavruları sonra çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bozayı yavruları karınlarını doyurduktan sonra ormana döndü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayı yavruları, çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurduktan sonra gözden uzaklaştı. Çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuran bozayı yavruları karanlıkta gözden kayboldu. Mahalleli bu manzaraya alışkın Mahalle sakinlerinden Emir Ali Bakışcı, "dünyanın göç eden tek bozayı türü" olarak bildikleri bu bozayılara alışkın olduklarını söyledi.