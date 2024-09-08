Malatya'da çocuklar çamaşır mandalıyla langırt yaptı Doğanşehir ilçesinde kendi imkanları ile langırt yapan 11 yaşında kız çocuğu kardeşi ile oyun oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

İHA

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Atatürk Ortaokulu 6 sınıf öğrencisi Eylül Demirci, kendi imkanları çamaşır mandalı ile şişten yaptığı langırt ile yaz tatilini kardeşleriyle oyun oynayarak geçirdi.

"YAZ TATİLİMİ KİTAP OKUYUP, BİR ŞEYLER ÜRETEREK GEÇİRDİM"

Yaz tatilinde boş zamanlarını langırt oynayıp kitap okuyarak geçirdiğini belirten 11 yaşında 6 sınıf öğrencisi Eylül Demirci, "6 sınıfa gidiyorum depremden dolayı konteynır da yaşamaya başladık, yaz tatilimi kitap okuyarak, kursa giderek ve bir şeyler üreterek geçirdim.

"MANDAL, KEBAP ŞİŞLERİ VE TAHTA KULLANDIM"

Ürettiklerimden biride langırt. Langırt'ı nasıl yaptım diye sorarsanız büyüklerimin de yardımıyla çamaşır mandalı, kebap şişleri ve tahta kullandım yaptım. Yaz tatilimi kardeşlerim ile langırt oynayarak geçirdik" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)