Malatya'da depremden kaçan kadın evinin yıkıldığını yeni öğrendi Doğanşehir'de ilk deprem sonrası kızının yanına yerleşen depremzede, aylar sonra döndüğü evinin büyük bölümünün yıkıldığını, bahçesinde dev yarık oluştuğunu, elma ağaçlarının yerinden söküldüğünü gördü.

DHA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’nde 3 dönümlük arazisindeki kerpiç evde yaşamını süren 72 yaşındaki Zahide Erbaş, 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde korkuyla dışarı çıktı.

Bu depremin ardından Erbaş, şehir dışındaki kızının yanına gitti.

Erbaş, aylar sonra dün yeniden köyüne döndüğünde karşılaştığı manzara ile büyük şok yaşadı.

Geri dönünce gerçeği gördü

İlk depremde havanın karanlık olması nedeniyle fark edemediği evinin peş peşe meydana gelen depremlerde büyük oranda yıkıldığını gören Zahide Erbaş, bahçesinde dev bir yarık oluştuğunu ve çöken arazinin elma ağaçlarını yuttuğunu fark etti.

Uzun bir aradan sonra döndüğü evinde felaketin boyutuyla karşılaştığını belirten Zahide Erbaş, şunları söyledi: