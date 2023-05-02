Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’nde 3 dönümlük arazisindeki kerpiç evde yaşamını süren 72 yaşındaki Zahide Erbaş, 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde korkuyla dışarı çıktı.
Bu depremin ardından Erbaş, şehir dışındaki kızının yanına gitti.
Erbaş, aylar sonra dün yeniden köyüne döndüğünde karşılaştığı manzara ile büyük şok yaşadı.
Geri dönünce gerçeği gördü
İlk depremde havanın karanlık olması nedeniyle fark edemediği evinin peş peşe meydana gelen depremlerde büyük oranda yıkıldığını gören Zahide Erbaş, bahçesinde dev bir yarık oluştuğunu ve çöken arazinin elma ağaçlarını yuttuğunu fark etti.
Uzun bir aradan sonra döndüğü evinde felaketin boyutuyla karşılaştığını belirten Zahide Erbaş, şunları söyledi:
Burası düz bir bahçeydi ama şimdi içinde yuvarlak yarık oluşmuş, elma ağaçları yok olmuş. Ben de daha yeni görüyorum ve büyük şok yaşıyorum. İlk çıktığımda hava karanlıktı fark etmemiştim, depremde evim de yıkılmış.